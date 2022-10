Vandalizaron casa de reconocido líder social en Santo Tomás, Atlántico: "Me quieren amedrentar"

Sobre las 3:00 de la mañana, hombres desconocidos irrumpieron en la vivienda del líder social y ahora aspirante a la alcaldía del municipio de Santo Tomás ( Atlántico ), Rubén Llanos, lanzándole piedras y objetos contundentes a su vehículo y a las ventanas de su casa, según se observa en el registro de cámaras de seguridad, con el objetivo de "amedrentarlo" por su actividad comunitaria, denuncia el propio Rubén.

La llamada de un amigo, quien tocó el timbre luego de cometido el hecho, fue la alerta que recibió Llanos para levantarse de su cama media hora después del acto vandálico, el cual no pudo presenciar dado a que no sintió el estruendo de las piedras sobre las ventanas de su casa ni en su vehículo.

"Yo estaba dormido cuando, de repente, escucho el timbre y salgo corriendo a asomarme por la ventana. Ahí fue cuando mi amigo ´Sereno´ me dijo que habían lanzado piedras contra mi casa y mi carro. Enseguida me fui al registro de cámaras de seguridad y pude constatar que, efectivamente, mi casa fue vandalizada en la madrugada por tres delincuentes, porque no les podemos llamar de otra forma", contó.

Según la versión de Llanos, el hecho podría estar relacionado con un pequeño “altercado” que sostuvo con un concejal del municipio. Aunque no lo culpa directamente, señala que, tal vez, algún miembro de su movimiento político tomó represalias ante la acalorada discusión, la cual estuvo permeada por gritos e insultos a raíz de diferencias ideológicas.

"No quiero pensar que fue él, pero quizá, de pronto, algún adepto de su movimiento político se tomó la discusión muy a pecho, desconociendo que cuando uno es funcionario público debe estar abierto a los cuestionamientos de la comunidad. Así que, lo único que pido, es que sí sabe algo que esté relacionado con este hecho pida que sus alfiles se tranquilicen", acotó.

En la mañana de este miércoles, Llanos, en compañía de algunos familiares, colocó la respectiva denuncia ante la SIJÍN de la Policía, confirmando que los tres sujetos están plenamente identificados y que son residentes del municipio de Santo Tomás.

"Ellos viven en el municipio, son jóvenes, pero dos de ellos estaban encapuchados. Aún así, se logró identificar quienes eran por la persona que se acercó y lanzó piedras con el rostro descubierto, el cual vestía una camiseta azul y pantaloneta. Espero que sean capturados y judicializados por daño en bien ajeno", completó.

