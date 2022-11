Alexis 'El Pulpo' Viera reveló el video del robo a su esposa en Cali

A través de su cuenta en Facebook, el uruguayo Alexis ‘El Pulpo’ Viera reveló el video del robo a su esposa, registrado el pasado sábado 8 de abril, cuando la mujer fue sorprendida por un hombre en la entrada del conjunto donde reside, ubicado en el barrio El Caney, sur de Cali.

Las imágenes, que fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona, están acompañadas de un mensaje del exarquero en el que asegura que entre todos se puede dar con el paradero del responsable del hurto.

Así mismo, Viera recalcó que no se va a ir de Cali ni de Colombia y que contribuirá para buscarle una solución al problema de inseguridad en la capital del Valle. “No hay que quedarse en el problema, hay que solucionarlo. Nos tenemos que ayudar y cuidar entre todos. Yo no voy a salir corriendo, me voy a quedar para aportar un granito de arena para buscarle la solución. Colombia y Cali es hermoso. Estas personas no manchan todo lo bueno de este país. Somos más los buenos”, dijo.

Por su parte, las autoridades con ayuda del video registrado en las cámaras de seguridad trabajan en las investigaciones para identificar y seguirle la pista al delincuente.