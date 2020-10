Alumbrado de Cali costará $10.000 millones y se hará móvil para evitar aglomeraciones

La Alcaldía de Cali suscribió un contrato por 10.334 millones de pesos para la realización del alumbrado navideño de este 2020, el cual se realizará móvil este año para evitar que se registren aglomeraciones.

Además, estos recursos también se destinarán para iluminar en esta festividad de fin de año algunos sitios emblemáticos de la ciudad.

Por efectos de la pandemia vamos a evitar las aglomeraciones en su solo sector, por esto no vamos a tener figuras quietas, para evitar la naturaleza del ser humano de ir a tomarse la foto si no que vamos a intentar que el alumbrado sea móvil, pero si vamos a iluminar algunos sitios emblemáticos de la ciudad como el túnel mundialista y la avenida sexta explicó Juan Diego Flores gerente de Emcali.

Desde muchos sectores de la ciudad se ha solicitado utilizar estos recursos en otras necesidades que tiene la ciudad en medio de la emergencia sanitaria que se está viviendo desde el pasado mes de marzo.

El empresario y excandidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder señaló que es un despilfarro hacer este tipo de inversiones cuando más de 300.000 personas perdieron los empleos en medio de la pandemia.

“Desafortunadamente la Alcaldía de Cali no está haciendo el mejor uso de los recursos de la ciudad, sobre todo en este fin de año, francamente cuando hay más de 300.000 personas desocupadas no me parece que invertir 10.000 millones en un alumbrado sea el mejor uso de los recursos”, dijo Eder.

A estas criticas, el gerente de Emcali respondió que estos recursos están destinados para este fin y no se pueden invertir para otros fines.

“Para quienes han preguntado si era posible con esos recursos que se destinaban para el alumbrado navideño hacer otro tipo de actividades, tenemos que decirles que no se puede hacer porque es un recurso de destinación específica y debemos ejecutarlo en esa actividad”, indicó Flores.

Desde Emcali también anunciaron que en los próximos días presentarán la temática de este alumbrado navideño y los recorridos que realizará.

