Andrés Escobar denuncia amenazas y atentados en su vivienda en Cali

Andrés Escobar, quien se encuentra vinculado a un proceso penal por disparar contra manifestantes, durante el paro nacional en Cali , denuncia que en las ultimas semanas ha recibido varios atentados en su contra.

El primer hecho se registró cuando dos hombres lanzaron un explosivo, al parecer una granada artesanal, a la vivienda donde él se encontraba, sin registrarse personas heridas

"Estas personas no le temen a nada, yo he recibido hasta panfletos donde me dicen que soy objetivo militar, ya he colocado mas de 50 denuncias", expresó Andrés Escobar.

Días después, dos hombres que se transportaban en una motocicleta dispararon contra la portería del edificio.

"Estas personas atacaron la portería de mi edifico con disparos y días después volvieron y atacaron pero ya con arma de fuego", dijo Escobar.

