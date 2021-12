Animalistas adelantarán cordón humano en la Plaza de Toros de Cali para rechazar temporada taurina

Animalistas de Cali adelantarán un cordón humano como protesta contra la temporada taurina en Cali, donde desde el pasado 18 de diciembre hubo novillada y a partir del 26 y hasta el 30, diariamente habrán corridas con toreros de diferentes países.

Esto no ha caído nada bien para los animalistas quienes desde ya anuncian que adelantarán un cordón humano el próximo domingo 26 desde la estación del MIO Unidad Deportiva hasta la Plaza de Toros de Cañaveralejo, en rechazo a la que llaman tortura y crueldad.

"Todos y todas iremos de camisetas amarillas, pues es un color al que el tienen agüero los toreros porque significa la mala suerte y nosotros somo la mala suerte del torero. Desafortunadamente llegaron unos inversionistas mexicanos que le han inyectado recursos para que vuelva esta tortura a Cali y se manche de sangre la calle 5", dijo el concejal Terry Hurtado.

El mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rechazó las corridas e indicó que si no fuera por decisión de la Corte Constitucional, las cancelaría en Cali. Además, dijo que quienes se dedican al toreo deben evolucionar.

"Yo a toros no voy y si por mí fuera, no habrían toros. Pero lo que no va a haber es dinero público o promoción de lo público en desarrollo del toreo. Estos procesos de martirio no debieran existir y en otras sociedades tranquilas, hace tiempo erradicaron el toreo", agregó el mandatario.

Otra molestia para los animalistas es el hecho de hacer partícipes a los niños de este tipo de eventos.

"Lastimosamente todavía existe gente que se regocija en la sangre de otros. Estamos en un país en el que todos los días se ve como le dan bala a la gente, asesinan a mujeres y como si eso no fuera suficiente, siguen yendo incluso con niños a ver cómo matan animales que terminan ahogados en un charco de sangre", dijo Davis Travis.

Desde las 2:00 de la tarde del próximo domingo 26 de diciembre, este grupo vestido con camisetas amarillas se tomará de las manos exigiendo que estos espacios se utilicen para otros eventos como conciertos y festivales llenos de color y alegría y no para el derramamiento de sangre de ningún ser vivo.

