Caleños se unirán este domingo para recuperar el cerro Cristo Rey

Después de que un incendio forestal hiciera arder el cerro Cristo Rey y devorara 114 hectáreas de vegetación, las autoridades ambientales de Cali promueven la “resurrección” del lugar.

Por ello, invitan a la comunidad caleña a unirse para que este domingo 9 de septiembre acompañen el plan ‘Ave Fénix’, estrategia que promueve una ‘abrazatón’ colectiva alrededor del cerro más emblemático de la ciudad. La actividad está programada a partir de las 7:00 de la mañana.

Publicidad

“Será un acto simbólico. Vamos a encontrarnos con toda la ciudadanía y vamos hacer una cadena humana de afecto en la parte superior del cerro, allí donde está el monumento”, señaló Claudia Buitrago, directora de la entidad ambiental municipal (DAGMA).

Lea también: Interponen denuncia ante la Fiscalía por incendio en 'Cristo Rey'

También, indicó Buitrago, se van a recibir donaciones de abono, bolsas de kilo para vivero e instrumentos para siembra.

“Hay mucho entusiasmo por parte de la ciudadanía, es que el cerro es el principal atractivo turístico de Cali y el más querido por todos”, dijo la directora del DAGMA.

Publicidad

La funcionaria agregó que en las próximas tres semanas de septiembre se van a preparar las siembras para la reforestación que está prevista en el mes de octubre, cuando se espera que llegue la temporada de lluvia.

Finalmente, se conoció que el impacto ambiental aún no se ha calculado y hasta que este no termine ese estudio, no se podrá definir qué tipo de árboles se deben sembrar y en qué fecha. Por eso, Buitrago pidió paciencia a aquellos ambientalistas que ya tienen listas especies arbóreas como donación.