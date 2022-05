Desvinculan al general (r) Leonardo Barrero como asesor de la Alcaldía de Cali

A través de su cuenta en Twitter el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció la desvinculación inmediata del general (r) Leonardo Barrero, contratado en octubre del año pasado por la Secretaria de Seguridad y Justicia del Distrito como asesor para temas de seguridad. ​

​

Ospina explicó que las declaraciones de alias ‘Otoniel’, que presuntamente vinculan al general Barrero con carteles del narcotráfico, lo motivaron a tomar la decisión de dar por terminado el contrato del militar retirado.​

​

“Comprendo muy bien la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, pero las declaraciones ante la autoridad competente dadas por alias ‘Otoniel’, que lo vinculan presuntamente a carteles del narcotráfico, nos orienta a que de manera inmediata sea desvinculado de dicha secretaria”, escribió en Twitter el alcalde Ospina.​

​

El general (r) Barrera recibía $11 millones mensuales por asesorar al secretario de seguridad de Cali, coronel (r) Carlos Soler, en temas de seguridad y prevención del delito.

En entrevista con Mañanas BLU el alcalde de Cali calificó esta situación como "delicada".

"Creo que el asunto es muy delicado, si un narcotraficante señala que en nomina de él se encontraba el general Barrero , no puede ser un contratista y consultor de la Alcaldía de Cali. Es una circunstancia anómala", afirmó Ospina en BLU Radio.

"Estamos ante un hecho de mucha fuerza y es la fuera de la JEP como arbitro que recibe la declaración de alias Otoniel. Me doy cuenta que no es posible que se encuentre vinculado, no o conozco, no he compartido con el y no ha hecho parte de las reuniones que he tenido, pero es un hecho cierto y es que está vinculado a la Secretaría de Seguridad y Justicia y hay un hecho cierto y que uno de los capos lo menciona y lo tiene en su agenda, lo señala de tener vínculos y es completamente intolerante", aseveró.

