Expolicía asesinado en centro comercial de Cali escoltaba a narcotraficante de Buenaventura

Hay preocupación entre las autoridades de Cali por la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico en el distrito, especialmente, los que operan en Buenaventura y han llegado a delinquir a la región.

Durante la tarde del pasado sábado 2 de octubre una balacera estremeció a los clientes y trabajadores del Centro Comercial Centenario. Según las investigaciones, el enfrentamiento corresponde a la disputa entre las bandas delincuenciales 'Los Shotas' y 'Los Espartanos'.

En ese establecimiento se encontraba el cabecilla de una de las estructuras con antecedentes por narcotráfico y constreñimiento y hasta allí llegaron a dispararle dejándolo herido. Sin embargo, lo defendió el hombre que sería su escolta, el ex patrullero de la Policía que murió baleado en el lugar de los hechos.

"Este hombre viene hacia Cali, no sé si lo seguían o lo vieron y lo reconocieron y reaccionan tres sicarios de oficina por encargo para intentar asesinarlo, no lo logran, pero asesinan a su principal escolta, un ex policía que estaba acompañándolo y estaba armado", confirmó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler.

El expolicía Juan Pablo Londoño de 30 años quedó tendido en el lugar de los hechos con un arma de fuego en su mano y una traumática en la pretina del pantalón. Desde la institución se informó que había sido retirado en el mes de agosto, luego de 10 años de servicio.

"Él fue destituido en el mes de agosto por el delito de uso ilegal de uniformes e insignias , haciendo actividades no acordes al servicio. Se encontraba laborando aquí en la Metropolitana de Cali", agregó el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía metropolitana.

Los dos heridos de este caso, continúan recluidos en un centro asistencial bajo un robusto esquema de seguridad, para evitar un intento de fuga o un nuevo ataque contra ellos.

