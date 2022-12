Git Masivo dejaría de operar en el sistema de transporte MIO

Después de la junta extraordinaria de accionistas y directivas del operador Git Masivo, se concluyó que este operador solicitará oficialmente la terminación anticipada del contrato de concesión por incumplimientos de Metrocali.

Aseguró el vocero directivo de la empresa, Enrique Wolf, que Git Masivo tiene grandes dificultades económicas para seguir operando, manifestó que Metrocali incumplió con los compromisos pactados en los contratos tales como la salida del transporte colectivo y el estudio de la tarifa a través de un diagnóstico de planeación nacional.

Wolf explicó que “Metrocali tendrá que decidir si acepta o no los incumplimientos sobre los cuales Git Masivo le va a reclamar y si los llegara a aceptar tendrá que haber un proceso de negociación e indemnización a Git Masivo por los perjuicios causados durante el contrato. Si no hay un acuerdo y Metrocali considera que no ha incumplido el contrato, esto deberá llevarse como parte de lo que habrá que decidir en el tribunal de arbitramiento que actualmente está convocado entre las partes”.

Agregó que el déficit de este operador por los incumplimientos de Metrocali y de la crisis del sistema puede estar alrededor de los $50 mil millones de pesos.

Finalmente Wolf indicó que seguirán operando pero la actual crisis conllevará a que disminuya el número de buses circulando, espera que se resuelva la situación jurídica del contrato para entregar los 313 buses a Metrocali.