Justicia por mano propia: comunidad en Cali quemó tres motocicletas a ladrones

En menos de 24 horas se han registrado tres casos de justicia por mano propia en Cali donde la comunidad prendió fuego a las motocicletas de tres delincuentes.

El primer hecho se registró en el barrio Alameda, donde uno de los ladrones que, además quedó registrado en el video de una cámara de seguridad, le hizo el seguimiento a un ciudadano y hasta se subió al andén para robarle su cadena de oro.

Sin embargo, no logró su cometido y terminó siendo atacado a golpes por la comunidad, que además prendió su moto en llamas.

Dos casos de justicia por mano propia se registraron en Cali en las últimas 24 horas. La comunidad del barrio Alameda quemó la motocicleta de un ladrón al que intentó linchar, tras intentar robarle una cadena de oro a un ciudadano. 🧵 pic.twitter.com/VqSGd8OiMD — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 26, 2022

El hombre se salvó de ser linchado y fue entregado a la Policía. Mientras tanto, en el barrio Granada, se presentó un caso igual.

"En Alameda encontramos una moto totalmente incendiada y la comunidad informa que fue prendida en llama por ellos mismos, se hace entrega a la Policía Nacional y allí encontramos a una persona lesionada por trauma, que fue atendida por nosotros. También tuvimos una moto 100% incendiada en granada y la comunidad también informa que fue incendiada por ellos mismos", dijo a BLU Radio el cabo Marco Gómez, jefe de Telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali.

En el barrio Siete de Agosto, durante la madrugada de este viernes, la comunidad también prendió fuego a la moto de otro ladrón que logró escapar, tras intentar quitarle las pertenencias a un hombre.

Por otra parte, esta madrugada habitantes del barrio Siete de Agosto, en el oriente de la ciudad, quemaron la motocicleta de otro delincuente después de que intentara atracar a un ciudadano. El hombre logró huir del sitio. #MañanasBLU pic.twitter.com/DL9k5etHCw — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 26, 2022

¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Está de acuerdo con que se tome la justicia por mano propia?

"Claro que estoy de acuerdo con que le quemen la moto a ellos. Son personas que no tienen escrúpulos y no miden las consecuencias a la hora de atracar y tomando en cuenta que la justicia en este país tarda un poco, que le quemen la moto creo que ayuda mucho a un escarmiento"

"Que le quemen la moto a un ladrón me parece muy bien porque estamos cansados de tanta delincuencia, hay que tomar medidas si la autoridad no lo hace pues nos toca a la comunidad defendernos"

"Cuando atrapan a una persona de esas delinquiendo, la comunidad aprovecha y toma justicia por mano propia. Yo sí estoy de acuerdo con que les quemen la moto y lo que tengan que quemarles porque es una voz de la comunidad y una consecuencia para quienes cometen los delitos"

Pese a esta realidad, las autoridades advierten que este tipo de actos son reprochables, que se convierten en un círculo sin final y además, que se pueden prestar para que la comunidad que no tiene nada que ver con los hechos delincuenciales, pueda terminar incurriendo en un delito al lesionar a un ladrón.

"A toda persona que lesionan le duele y al que le duele va a querer devolver el mismo dolor. Ese es el peor de los errores. Si un ciudadano transgrede mi derecho no es potestad mía tomar justicia por mano propia porque si yo ejerzo esa fuerza, no sé con qué me voy a encontrar y es posible que el otro quiera duplicar la capacidad de daño y lo que comienza con una riña puede terminar divinamente en una lesión con arma blanca o de fuego", manifestó Fernando Salazar, subsecretario de paz distrital.

Según cifras del programa Cali Cómo Vamos, en el primer semestre de este año se reportaron 11.306 denuncias de hurto a personas, es decir 1.245 más que en 2021, cuando se reportaron 10.061 casos.

