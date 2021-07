Le digo jefe a mi hijo por broma: gobernadora del Valle por audio de arribo de manifestantes a Cali

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, habló en Mañanas BLU sobre sobre el audio que se filtró en el que dice que no pudo cerrar Cali porque Jorge Iván Ospina no la deja. Esto, haciendo énfasis en el arribo de manifestantes a Cali.

“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, decía el polémico audio en el que se refiere a su interlocutor como jefe.

"Yo jefe le digo a muchas personas, pero es una broma que tengo con mi hijo. Esa fue una repuesta que le di a él", dijo a BLU Radio Clara Luz Roldán.

"Le dije que hiciéramos el cierre de fronteras en Cali y el dijo que no permitía que le cerraran el municipio. Yo sí lo consulté con él, sí hablé con el para que hiciéramos cierre de Cali en la minga pasada y dijo que no. La gente cuestiona que yo no actué en la ciudad, pero no lo puedo hacer. Yo no puedo actuar en Santiago de Cali. Me ha tocado llevar un peso que no tengo responsabilidad, esto le corresponde a Jorge Iván", dijo la mandataria del Valle.

Roldán aseguró que el argumento de cierre de Cali fue por la situación del COVID y de orden público.

Sobre su relación con el alcalde de Cali

"Yo no tengo relación distante con él, sino posiciones contrarias. Nosotros nos hablamos perfectamente, tenemos buenas relaciones", enfatizó.