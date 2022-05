Líder estudiantil y defensor de derechos humanos de la Universidad del Valle denuncia amenazas

Newball Segura, líder estudiantil y defensor de derechos humanos de la Universidad del Valle , denunció que ha sido amenazado en dos ocasiones a través de mensajes de texto. Según el rector de la institución, ya son seis los casos de personas del campus amenazadas.

Según detalló el líder estudiantil, las amenazas lo acusan de tener vínculos con partidos políticos de derecha y con parapolíticos.

"Recibí, a través de mensaje de texto, una amenaza en donde me decían que ya me habían advertido, que no me metiera en cosas. Además de eso me decían que ojalá no fuera a ir a hablar con otras personas de esto. Yo inmediatamente hice públicas las denuncias", aseguró el joven amenazado.

Según el rector de la institución, ya son seis jóvenes los que han recibido amenazas desde el 16 de mayo. En ellas, al parecer, se les indica que deben abandonar la universidad o atenerse a las consecuencias.

La denuncia ya está en poder de las autoridades, quienes adelantarán las investigaciones del caso.

