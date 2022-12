Maura de Caldas visitó BLU Radio Cali y antojó hablando de su gastronomía

Voz pausada, mirada fija y sonrisa amplia, hacen de Maura de Caldas una leyenda viva de las tradiciones gastronómicas del Pacífico colombiano.

Esta mujer de 81, reconocida por ser la primera cocinera en llevar las delicias del Pacífico a la capital del Valle del Cauca años visitó las instalaciones de BLU Radio Cali para hablar de esas delicias que salen de su laboratorio más preciado: la cocina.

Publicidad

“Alegría y amor, ese es mi secreto. A ningún amargado la comida le queda rica, a ninguna persona triste le queda bien sazonado un plato, el secreto de esto es el amor”, dijo Maura quien descrestó con su vitalidad.

Por los manteles que ha servido Maura han pasado cualquier cantidad de platos llenos del sabor de los mariscos, peces, frutas y hierbas que hacen que su cocina hoy sea reconocida, no solamente por paladares nacionales, sino también por los más exigentes en el extranjero.

Todo comenzó a mediados de 1979 cuando esta mujer abrió las puertas de su negocio ‘Los Secretos del Mar’, en una vieja casona ubicada en la Avenida Roosevelt con 26, muy cerca de la galería de la Alameda.

Allí, los olores a medio día atraían como un imán al metal a los comensales que se iban cautivados por las delicias que probaban. Poco a poco el comentario callejero se dio un ‘borondo’ por la ciudad haciendo que esos pocos fueran cientos y hasta miles.

Publicidad

Hoy Maura es uno de los rostros más queridos en el Valle del Cauca, su historia una de las más recordadas y su cocina la más respetada por los saberes ancestrales que esta contiene.

En su visita a BLU Radio la mujer contó sobre sus proyectos pues los homenajes no le han faltado, uno de ellos fue en el Hotel Spiwak donde se superaron las expectativas de asistencia.

Publicidad

“En el hotel me hicieron un homenaje con varios chefs invitados. Las mesas eran para unas 100 personas, pero se superaron las 200. No sabía que me querían tanto”, recuerda Maura.

Durante el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, en su versión XXII que se llevará a cabo este año Maura será protagonista al realizar sus manjares en vivo y en directo. La degustación será gratuita.

Publicidad

En los próximos meses esta mujer de vestimenta colorida que combina muy bien con su piel morena lanzará un libro donde plasmará todo su conocimiento. Un tesoro para cualquier entendedor que en la cocina es donde se fabrican las mejores sonrisas.

Publicidad