"Me siento secuestrada": mujer capturada por transportar 960 millones en efectivo en Tumaco

Tras cumplir casi cuatro meses en detención domiciliaria, Mariana Reyes, enfermera profesional y comerciante de Tumaco , dijo a BLU Radio que los cerca de 960 millones de pesos que transportaba cuando fue capturada son producto de actividades legales y negó estar vinculada con el ELN o con un intento de soborno a un integrante del Ejército Nacional.

"Me siento secuestrada, la Fiscalía hasta el momento no ha entregado prueba alguna de lo que me acusa a mí y a mi esposo, de ser integrantes de la guerrilla del ELN, y que el dinero incautado iba a ser utilizados en atentados contra la fuerza pública", aseguró Mariana desde su sitio de reclusión.

Según ella, desde el primer día de su captura se han tejido toda clase de versiones, todas sin fundamentos, hasta el punto de decir por parte de una teniente del ejército del grupo cabal que la había intentado sobornar, hecho que la acusada niega.

"No tengo porqué ofrecer mi dinero, que es producto de la venta de varios lotes de tierra localizados en Ipiales, tal y como está la constancia de instrumentos públicos y de la misma notaria, donde se hizo la transacción comercial", aseguró.

Desde su vivienda en Tumaco, Mariana afirma que no está mintiendo y que le pareció muy raro que el Ejército guardó silencio durante varios días porque su captura se produjo el 27 de noviembre, pero solo hasta el 18 de diciembre del 2021 fue dada a conocer a los medios.

La señalada indicó que solo espera que la justicia analice su caso, pues afirma que no es justo que la señalen como delincuente porque no lo es. También manifestó que ya interpuso una denuncia penal contra la oficial que dijo en los medios de comunicación que la intentaron sobornar cuando, en un puesto de control en la vía entre Mallama y Tumaco, fue inmovilizado el automotor en donde viajaban Mariana y su esposo, hoy detenido en la cárcel judicial de Bucheli.

Manifestó que desde el día de su captura hubo muchas irregularidades e insistió que es mentira que el Ejército haya encontrado oculto el dinero en el interior de la camioneta, pues aseguró que fue ella quien le dijo a la patrulla que transportaba la suma de 960 millones de pesos, que eran del pago que le habían hecho por la venta de unos lotes en la ciudad de Ipiales, frontera con el Ecuador.

Afirmó que en las audiencias jamás le mencionaron el intento del supuesto soborno porque esto nunca sucedió y que solo cuatro meses después el fiscal que la investiga quiere acusarla por la declaración de la oficial, a la cual la invitó para que se sometan al polígrafo, para ver quién está diciendo la verdad.

Sobre los nexos que, dice inteligencia militar, tendrían ella y su esposo con alias el 'Maestro', integrante del ELN que opera en Arauca y no en Nariño, la señora Reyes fue enfática en advertir que jamás ha tenido contacto alguno con el grupo ilegal y que mucho menos conoce a alias el 'Maestro', asegurando que eso es algo que la Fiscalía tampoco ha logrado demostrar.

Indicó que hace varios años tuvo que denunciar a varios delincuentes que la estaban extorsionando y, desde entonces, esto le trajo graves problemas de seguridad para ella y su familia, hasta el punto de tener que sacar a sus hijos de Tumaco para protegerlos.

"Yo perdono a todos los que me hicieron esto a mí y mi esposo, pero solo pido que haya justicia, porque creo en el Ejército, creo en la Policía y no tengo porqué seguir soportando esta injusticia", concluyó Mariana Reyes, no sin antes pedir a Fiscalía que agilice su caso porque ya no soporta más estar "secuestrada" en su propia vivienda.