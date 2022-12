"No permitiré que la Gobernadora haga política con la seguridad de Cali”: Armitage

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, cuestionó fuertemente a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al asegurar que sus intervenciones en el tema de la seguridad de Cali son declaraciones de politiquería.

Las declaraciones las dio en un discurso en la mañana de este jueves mientras entregaba varios elementos educativos y de arte a la escuela Carlos Holguín Mallarino, en el oriente de Cali.

"Ella no tiene autoridad moral para decirme que a Cali hay que militarizarla, porque desde el día que nos posesionamos venimos trabajando por la seguridad y lo estamos mostrando con resultados por la seguridad en la capital del Valle", dijo Armitage.

La dura respuesta del alcalde @MauriceArmitage a la gobernadora @DilianFrancisca en relación a sus intervenciones sobre la seguridad en Cali. pic.twitter.com/7VgDbTY7HM — Mario Baos (@MarioxBaos) November 1, 2018

Notablemente exaltado el mandatario precisó que las cifras de homicidios han ido descendiendo en la ciudad, tanto así que el mes de octubre hubo una reducción de más de 30 muertes.

"No acepto que podamos utilizar la seguridad como un campo de batalla para hacer política", reiteró el mandatario de los caleños.

Armitage, en entrevista con BLU Radio, reiteró su posición e indicó que le molestó que la mandataria asegurara en un tino que Cali tiene una crisis en la seguridad.



El Gobierno Nacional aceptó mi solicitud de realizar un Consejo de Seguridad Regional. Se llevará a cabo el 12 de diciembre en Cali con la presencia del Presidente @IvanDuque, para solucionar la crisis de seguridad que enfrentan Cali y el Valle del Cauca. #SeguridadParaElValle https://t.co/a2LSX2zCic — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 31, 2018

"No puedo admitir que a la ciudad se le irrespete y dejarle decir a la gobernadora que estamos en crisis, menos en un tema que ella no tiene injerencia", enfatizó Armitage.

El mandatario local aseveró que la gobernadora Toro pretende es hacer campaña política con un tema sensible para la ciudad.

"La gobernadora es política por naturaleza, yo no. Aquí hemos venido trabajando desde los social, hemos pedido al Ejército y ella dice que es gestión de ella", dijo el alcalde.

“Yo le he pedido al presidente Duque un consejo de seguridad desde hace más de un mes pero no he tenido el poder político para que me escuche", agregó Armitage.

Finalmente, el mandatario aseguró que: "No puedo aceptar que la gobernadora, que no nos ha dado un centavo para la seguridad, diga que Cali está en crisis para hacer política. Que se olvide de eso".

Ante estos cuestionamientos la Gobernadora del Valle respondió a través de su cuenta de Twitter que el problema del alcalde es un problema de egos.

“Invito a Maurice Armitage a bajar la guardia y a que trabajemos de corazón, en unidad. La mano dura guardémosla para aplicarla, juntos, contra los delincuentes; los caleños también son Vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en El Valle Del Cauca”, dijo Toro.



Invitar a #TrabajarDeCorazón para salvar vidas no puede ser visto como “politización” del tema: ni por los funcionarios, ni por la prensa, ni por los particulares. Si un gobernante considera sus funciones como una “cocina”, superpone su Ego a las vidas de los caleños. https://t.co/BPobhgDtK6 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 1, 2018

Trino que fue respondido por el mandatario en esa misma red social.

“Gobernadora Dilian Toro, la he visitado muchas veces en el Palacio de San Francisco, pero usted no conoce mi despacho. Le pido dejar la controversia en Twitter y la invito al CAM para mostrarle cómo, con seguridad e inversión social, llevamos 3 años bajando los homicidios”, dijo el alcalde.

Gobernadora @DilianFrancisca, la he visitado muchas veces en el Palacio de San Francisco, pero usted no conoce mi despacho. Le pido dejar la controversia en Twitter y la invito al CAM para mostrarle cómo, con seguridad e inversión social, llevamos 3 años bajando los homicidios. — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) November 1, 2018

La polémica sigue encendida. Si desea escuchar la entrevista completa puede hacerlo aquí:



