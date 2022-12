No voy a dejar que ningún político se tome mi campaña en Cali: Maurice Armitage

Maurice Armitage, el empresario que disputa con Angelino Garzón la Alcaldía de Cali, capital del Valle del Cauca, aseguró que no ha sido notificado de ningún tipo de apoyo por parte del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pero aclaró que su campaña es cívica.



“Lo único que nos interesa es Cali y si la gente del uribismo está interesada en Cali, estoy convencido de que serán bienvenidas todas aquellas personas que quieran trabajar por la ciudad”, manifestó el candidato a la Alcaldía.



Aseguró que no piensa en movimientos políticos y aunque recordó que el uribismo y él han tenido varias diferencias “todos tenemos que trabajar por la paz y nos vamos a entender en el camino”, dijo.



Armitage dijo que todos coinciden en el beneficio de la capital del Valle del Cauca, pero que no permitirá que su campaña a la Alcaldía sea “tomada” por ninguna colectividad.



En las últimas horas se conoció que el Centro Democrático le habría retirado su apoyo a Angelino Garzón como candidato a la Alcaldía de Cali y se lo habría entregado a Armitage.