Nombran al viceministro del Interior como gobernador ad hoc del Valle del Cauca durante elecciones

El viceministro del Interior, Gustavo García, fue designado como gobernado ad hoc del Valle del Cauca , en el marco de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. Esta determinación se da, luego de la solicitud de la gobernadora Clara Luz Roldán, para brindarle garantía de transparencia en los comicios a los candidatos.

"Agradezco al Gobierno nacional por atender nuestro llamado desde la gobernación del Valle. Este jueves iniciará su agenda en el seguimiento electoral de la mano del secretario de Seguridad

y toda la institucionalidad y autoridades del departamento", indicó la gobernadora Roldán a través de su cuenta de X.

Cabe recordar que tanto la gobernadora, como algunos candidatos solicitaron este nombramiento, debido a la cercanía que la mandataria del Valle sostiene con Dilian Francisca Toro, quien busca un segundo mandato.

"Yo nunca he negado que es una persona a quien le debo mucho, porque fue mi mentora, y he sido totalmente transparente durante este tiempo. Pero para que los demás candidatos tengan tranquilidad y garantías que yo no negaría, es mejor esta designación", manifestó la mandataria en su momento.

