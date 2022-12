Seguir imponiendo comparendos por ventas callejeras genera una catástrofe: alcalde de Cali

Ante la polémica generada por los recientes comparendos a la ciudadanía por comprar alimentos a los vendedores informales en el país, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, habló con BLU Radio e indicó que le ordenó a los policías no perseguir a las personas que viven del rebusque callejero.

Además, pidió al Gobierno Nacional modificar el numeral 4 del Artículo 140 pues, según él, a las más afectadas son las clases populares.

“No soy abogado, ni conozco de esas leyes, pero ese famoso artículo 140 lo está aplicando mal la Policía”, dijo Armitage.

Siempre he defendido el derecho a trabajar libremente. Invito a las autoridades responsables del Código de Policía a revisar la norma que afecta a vendedores informales. Si hay una manera de que como país salgamos adelante, esa es facilitando las oportunidades, no limitándolas. — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) February 18, 2019

A su vez, indicó que, desde que asumió el primer cargo del municipio, no volvió a dejar salir a ‘el lobo’, como le llaman los vendedores informales a los operativos de la Policía en la que decomisaban sus mercancías.

“Interprétese mal o bien, desde que llegué a la Alcaldía suspendí ‘el lobo’ y no se persigue a los vendedores ambulantes. En un país como Colombia, donde hay desempleo, se necesita que a esta gente se le den las oportunidades”, dijo el mandatario.

“De ese trabajo en la calle nacen iniciativas y emprendimientos. A mí me gusta más que haya orden social por encima del orden vial”, agregó.

El alcalde Armitage pidió que se modifique el artículo con el que se basan para colocar las sanciones pues calificó como “grave” multar a las personas que compran y venden productos en la calle.

“Yo no pido que se cambie todo el Código de Policía, pero sí el articulito ese pues seguir imponiendo comparendos a las ventas callejeras en Colombia es grave y en Cali ni se diga”, afirmó.

“Aquí todos comemos chontaduros, empanadas, mango viche y maní comprados de la calle. Es absurdo multarlos, porque lo que necesitamos es que la gente progrese y tenga ingresos”, agregó Armitage.

Comparte esta #empanada de la suerte para que nunca te falte esta exquisitez de la gastronomía caleña 😍 🤤 pic.twitter.com/TgmZPLkhNl — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) February 16, 2019

El primer mandatario de la ciudad agregó que los colombianos “debemos aprender a vivir con el rebusque”, pues aseguró que primero está lo social.

“El Código de Policía nos ayuda muchísimo en otras cosas, pero en la parte social tenemos que revisarlo y convivir en esto”, precisó.

“Mientras yo sea alcalde ‘el lobo’ estará encerrado porque ‘el lobo’ yo lo enjaulé”, indicó.

Entre tanto, el mandatario pidió no ser llamado como un desobediente de la norma sino como un defensor de las posturas sociales.

“Aquí en Cali me toca dar 40.000 raciones diarias de almuerzos porque la gente no tiene con qué comer. Solo hay que caminar en las comunas de la ciudad para ver la situación de las personas que no tienen con qué vivir”, dijo.

“Todos quieren una ciudad como las de Europa, pero a eso estamos muy lejos todavía para llegar. Mientras tanto convivamos con el vendedor, démosle oportunidades de manera civilizada” agregó Armitage.

Finalmente, el mandatario mostró una postura firme a la hora de perseguir a quienes utilizan el espacio público “como una mafia”.

“A esas personas que se aprovechan de la gente sí tenemos que perseguirlas”, indicó.

