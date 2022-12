“Volví a nacer”: emotivo mensaje de juez que sobrevivió a un atentado en Cali

Con un emotivo mensaje vía Whatsapp, el juez 22 municipal, Jorge Eliecer Tamayo agradeció el gesto de solidaridad de sus colegas tras haber sufrido un atentado en el norte de Cali que casi le cuesta la vida.

El juez, bastante conmovido, indicó que “volvió a nacer”, después de sobrevivir a los disparos que sicarios le propinaron el pasado miércoles a las 7:30 de la mañana mientras caminaba por la 62N con avenida 2N.

“A los amigos de verdad: quiero decirles que volví a nacer, gracias por las multitudes llamas y voces de amistad, no entiendo qué fue lo que hice mal o a quien le cause daño sin desear”, dice el mensaje del juez.

En el texto también le envía un mensaje a su agresor e incluso lo invita a que hablen sobre lo sucedido.

“Solo quiero que sepa que solo cumplía una función laborar que no puede trascender a lo personal e invitar a esa persona para que conozca un poco de mi vida y sepa que he llegado aquí producto de mi esfuerzo personal me hice a pulso”, dice.

“Al igual que muchos tuve la oportunidad de llegar a la Rama Judicial, iniciar como curador y hoy, producto de esa constancia, el destino me tiene acá, que como muchos tuve una adolescencia rodeada de mucha humildad de mucho sacrificio y no es justo q ahora se quiera acabar”, agrega.

Cabe recordar que la Alcaldía de Santiago de Cali ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con la captura de los sicarios que atentaron contra la vida del funcionario quien finalmente, agradeció a Dios por haberle salvado la vida.

“A todos, gracias. No queda más que dar gracias y a Dios porque me dio una nueva oportunidad”, concluyó Ospina Tamayo.

El funcionario se encuentra en proceso de recuperación en la clínica Nuestra Señora de los Remedios donde es custodiado por uniformados de la Policía quienes le brindan seguridad.

