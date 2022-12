Bebé vive en Hospital Universitario de Santander porque EPS no autoriza tratamiento

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, permanece Jesús Adrián Delgado, un bebé de apenas 14 meses que padece una compleja enfermedad que no le permite respirar por sí mismo.

Desde que nació, el 19 de septiembre de 2017, el menor vive en el hospital. La madre del niño, Zenaida Jaimes, asegura a BLU Radio que por negligencia de la EPS Emdisalud no ha podido llevar a su hijo a casa.

“En diciembre de 2017, los médicos le dieron de alta porque me explicaron que la enfermedad no tiene cura y que requiere tratamiento permanente externo, pero esta es la hora que la EPS Emdisalud no ha autorizado el ingreso al programa de pacientes con respiración mecánica”, explicó la madre del niño.

Zenaida dice que le preocupa que su hijo continúe en el hospital porque puede adquirir alguna bacteria que le afecte aún más su estado de salud.

Según la madre, sobre el caso de su hijo ya tienen conocimiento autoridades de salud y organismos de control y vigilancia a nivel regional y nacional, pero ni con eso ha logrado que la EPS responda.