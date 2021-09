Bucaramanga estancó su desarrollo desde 2016: expertos piden mayor inversión

En los últimos seis años, los bumangueses sienten que la ciudad se estancó en temas de movilidad, seguridad, empleo, obras de infraestructura y ayuda social.

En un conversatorio realizado por la universidad UDI, el Observatorio Ciudadano y BLU Radio sobre ¿Cómo va la gobernanza en Bucaramanga?, se pudo evidenciar que existen problemas en la formulación y ejecución de proyectos de gran impacto en la ciudad.

"Desde el gobierno de Rodolfo Hernández los ciudadanos no ven que la capital santandereana avance. No se ha hecho una gran obra de impacto desde el 2016, en los barrios hay problemas de seguridad y movilidad. A la ciudad siguen llegando miles de migrantes a engrosar zonas de miseria, y la actual administración de Juan Carlos Cárdenas no a podido despegar", afirmó el concejal Jaime Andres Beltrán.

Aunque la Alcaldía de Bucaramanga dice que avanza en la pavimentación de vías, los ciudadanos en redes sociales siguen denunciando huecos en las calles de Cabecera.

Otro tema que comienza a inquietar a los bumangueses es el aumento de la burocracia en la Alcaldía de Bucaramanga.

Publicidad

El odontólogo Sergio Prada, exasesor del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, denunció que algunos concejales tienen participación en las decisiones de la Alcaldía.

"Lamento que haya regresado al gobierno de participación de los políticos, en eso se retrocedió. Los concejales tienen participación importante en la administración actual", afirmó Prada Marín

El director del Observatorio Ciudadano de Bucaramanga, Julio Acelas, manifestó que "existe una debilidad institucional desde el gobierno de Rodolfo Hernández y que continúa en la actual administración".

Conclusiones

-#Bucaramanga estancó su desarrollo en los últimos años

-El vacío de autoridad, la debilidad institucional, el DesGobierno de @AlcaldiaBGA es evidente

-El clientelismo con @concejobucara, la falta de transparencia -@BolsaMercantil- volvieron con @JCardenasRey

Hilo https://t.co/aUhm4awWMF — JulioAcelas (@JulioAcelas) September 30, 2021

El abogado y columnista, Miguel Ángel Pedraza, mostró su preocupación por la falta de políticas clara para un desarrollo integral en Bucaramanga.

"Hay un desorden en toda la ciudad, se necesita reorganizar la alcaldía. Me preocupa los contratos no transparentes a través de la Bolsa Mercantil, eso deja muchas dudas", manifestó Pedraza.