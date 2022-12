Bucaramanga recibe a delegaciones que participarán en el mundial de Fútbol sala

El título será disputado entre 24 equipos de esos, ocho se concentrarán en Bucaramanga: Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Kazakhstan, Mozambique, Salomón Islands y Ucrania que son los que pertenecen a los grupos E y D.





Antes del campeonato, se jugarán 4 partidos amistosos el 3 y 5 de septiembre: Australia vs Costa Rica; Colombia vs Ucrania; Australia vs Kazakhstan; Costa Rica vs Ucrania, este evento solo contará con la presencia de invitados y periodistas.





“Los escenarios ya están en la etapa final, ya se están haciendo los últimos retoques del coliseo Vicente Díaz Romero, que va a servir como campo de entrenamiento para las selecciones que van a estar en Bucaramanga”, señaló Luis Alberto Greco, coordinador de escenarios del Indersantander.





El Alcalde de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez se mostró satisfecho con la remodelación del Bicentenario para la celebración del mundial de Fútsal.





Un grupo de ciudadanos serán los encargados de auditar y hacer que el Inderbu, proteja los bienes que fueron remodelados para este mundial y que alcanza la cifra de los $ 8 mil millones.





Una delegación de la FIFA estará en la ciudad el 2 y 3 de septiembre para verificar y ultimar detalles de la organización.





El equipo de Australia ya está en la ciudad mientras que se espera en las próximas horas que arribe la delegación Brasil.





