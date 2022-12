Cientos de venezolanos están durmiendo en parques de Bucaramanga

Al caer la noche, cientos de venezolanos recurren a los parques de la 'ciudad bonita' para poder dormir, pues muchos llegaron con escasamente la ropa. Sumado a eso la mayoría no consigue trabajo porque los bumangueses han denunciado que algunos de sus paisanos se aprovecharon de la confianza que les dieron y huyeron cometiendo algún delito.

“Cuando vamos a buscar trabajo las personas no dicen que con venezolanos no quieren nada y la verdad es que por eso recurrimos a dormir en los parques, no tenemos dinero para pagar al menos un cuarto”, explicó uno de los inmigrantes.

“La verdad es que esta es una situación difícil no se la recomiendo a nadie uno pasa hambre, frío y hostigamiento policial”, expresó otro de los venezolanos.

Los inmigrantes le piden a la comunidad bumanguesa que les ayuden porque la situación para ellos es muy difícil y es la única forma con la que pueden mejorar su condición.

