Consuelo Ordoñez usa su poder en la Procuraduría para atacarme: Rodolfo Hernández

Un duro cuestionamiento hizo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, contra la actual jefe de Planeación de la Procuraduría General de la Nación, Consuelo Ordoñez de Rincón, a quién el mandatario calificó de “francotiradora” de su gestión.



“Ella se la pasa diciendo que soy un inepto y ha usado su poder en la Procuraduría para criticar lo que tiene y no tiene que hacer el alcalde”.



Durante su intervención en el programa de redes sociales “Hable con el Alcalde”, el mandatario sugirió que la señora Ordoñez ha interferido en el proceso de implementación de la nueva tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en el que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales ha hecho reparos y solicitó se suspendiera la adjudicación del contrato de forma directa.



“Bienvenida la Procuraduría, allá estamos explicando sobre las inquietudes que hay sobre el contrato de las basuras, pero ya no podía seguir callándome esto, ella (Consuelo Ordoñez) llevaba 19 meses de francotiradora mía, atacándome gratis”, dijo el alcalde Hernández.



A su vez, criticó que sea Consuelo Ordoñez la que se oponga a su proyecto en El Carrasco cuando la familia de la exdirectora del Área Metropolitana de Bucaramanga fue la beneficiaria de contratos para el manejo de las pólizas de seguros del Acueducto de Metropolitano, adjudicados sin licitaciones.



“Ya Rincón y Asociados, gerenciada por el esposo de Consuelo Ordoñez, ya no volvió a quedarse con los seguros, nos ahorramos 1.500 millones de pesos en los seguros porque ellos se ganaban las comisiones de esos seguros sin mediar licitación. Deberían revelar las declaraciones de renta”, señaló.



Según el alcalde, a diferencia de las pasadas administraciones, durante su gestión se han asignado los contratos para las pólizas de seguros en las entidades municipales a través de licitaciones públicas.



