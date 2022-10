Contraloría y Personería son unas "sanguijuelas": Alcalde de Bucaramanga

Las polémicas declaraciones del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, generaron el rechazo de la Personería y Contraloría, pues el mandatario los llamó "Sanguijuelas".



“Son eso "sanguijuelas" que viven de los aportes que paga la comunidad. La Contraloría le saca al municipio como 6 mil millones y la Personería una cifra casi igual. Eso los convierten en francotiradores porque como los tiene capturado la coalición mayoritaria del concejo pues todo lo que hacemos es malo”; señaló el alcalde.



El ingeniero Rodolfo Hernández también señaló que los entes de control no auditan ni investigan a las administraciones anteriores.



“Por qué no auditan, por qué no averiguan que hizo Cristian Bautista en el gobierno de Lucho Bohórquez o lo que hizo Rolando Noriega que ahora es subcontralor. Nosotros estamos mirando eso y hay 50 denuncias penales en la Fiscalía y no pasa nada. Voy a hablar con el fiscal para que haga un bloque de búsqueda y mande a varios presos”, señaló el mandatario.



A su turno el personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, rechazó las afirmaciones del alcalde y aseguró que tomará nota de esas acusaciones porque ha violado el respeto que debe primar como servidor público.



“Le hicimos un llamado al alcalde para que se someta a la ley porque nuestras actuaciones públicas están ligadas a unos principios de un código disciplinario donde tiene claras obligaciones de tratar con respeto a las instituciones públicas y los ciudadanos, es un deber”, señaló Omar Ochoa.



También agregó que el mandatario es el primero en dar ejemplo con sus actuaciones y que si no está de acuerdo con la existencia de los entes de control debe buscar un acto legislativo para que se supriman.



“Estamos remitiendo copias de esa comunicación al procurador general de la Nación, a la procuradora para asuntos territoriales y contraloría delegada para que tomen decisiones frente a este tema”, agregó Ochoa.



Publicidad



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM