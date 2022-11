Declaran insubsistente al agente de tránsito más antiguo de Bucaramanga

Hernández, toda una figura pública por su trabajo en las calles de la capital santandereana, llevaba 37 años de servicio en el cuerpo de agentes de tránsito.

Este miércoles fue notificado de una resolución firmada por el director de tránsito, Miller Salas, con su despido.

"No estaba preparado para esto, estoy muy confundido, no esperaba que me tocara salir de mi institución por la puerta de atrás", dijo a BLU Radio el más veterano de los agentes de tránsito de Bucaramanga, visiblemente afectado.

Aún no se conocen las razones de la decisión del director de tránsito.

