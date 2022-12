Denuncian que no llega la alimentación escolar a varios municipios de Santander

Veedores ciudadanos han realizado fuertes cuestionamientos a la Gobernación de Santander porque el operador de las zonas 2 y 4 del Programa de Alimentación Escolar, PAE, a cargo de la unión temporal Creer en Santander, no está cumpliendo con la entrega de alimentos a los estudiantes de los colegios públicos.



“Ya hemos denunciado ante la secretaria de Educación las inconsistencias. Desde que inició el año, más del 60 % de los jóvenes no han recibido ni el desayuno y menos el almuerzo” aseguró el veedor Carlos Martí.

Dijo además que Creer en Santander no ha contratado al suficiente personal para preparar los alimentos y tampoco tiene un alistamiento y plan de distribución adecuado. “Eso nos reportan los rectores y padres de familia, que ven con preocupación que los niños no están recibiendo los beneficios nutricionales necesarios para su desarrollo porque no está funcionando el PAE”.



A este programa de operación en las zonas 2 y 4 del PAE en Santander, se suma la renuncia del represéntate legal de la Unión Temporal cuestionada, Víctor Hugo Ayala.

La Gobernación de Santander no se ha pronunciado sobre las denuncias contra la falta de operación del programa en 51 municipios del departamento.