Diputada Ángela Hernández denuncia amenazas y pide protección

La diputada de Santander Ángela Hernández denunció que ha recibido llamadas y mensajes a través de redes sociales en las que recibe amenazas contra su vida y la de su familia, por lo que pidió a las autoridades reforzar su seguridad.



Hernández dijo en entrevista con BLU Bucaramanga que desde el pasado mes de agosto comenzó a recibir los mensajes, pero que en los últimos días se han intensificado.



“Me llaman al celular y me insultan, me anuncian que cuide porque me van a echar ácido en el rostro, me dicen que no me deje ver porque me van a dar piso, y a través de las redes sociales permanentes groserías”, explicó la diputada Hernández.



Sobre la autoría de las amenazas la diputada cree que tienen que ver con sus posturas políticas en defensa de la familia y su oposición en temas como el plebiscito.



Pidió a las autoridades que garanticen su seguridad y la de su familia.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM