Grabación de pelea con el alcalde no fue premeditada: concejal Jhon Claro

En una controversia se convirtió el golpe en el cuello que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le dio al concejal Jhon Claro, durante una reunión que tuvo lugar en el despacho del mandatario.

El cabildante agredido le concedió una entrevista a Mañanas BLU para explicar el contexto en el que se presentó la discusión que terminó en un acto de violencia.

“Le solicité una entrevista al alcalde para aclarar mi postura sobre una moción de censura que se está votando en el Concejo en contra de la secretaría de Hacienda Olga Chacón, porque él me preguntó de qué lado estaba, si de la transparencia o de la politiquería”, explicó.

Claro manifestó que decidió llevar una cámara de la corporación porque quería hacer pública la respuesta que le iba a dar al alcalde sobre la moción de censura. “Eso no fue premeditado, yo no me imaginé que el alcalde fuera a reaccionar así”.

Para el concejal, lo que hizo explotar al mandatario local fue que asoció a su hijo Rodolfo José Hernández con el exdirector de la corporación ambiental CDMB Freddy Anaya, quien es investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción.

“Yo le pregunté por la relación del hijo con la empresa Entorno Verde de Freddy Anaya, él se descuadernó y fuera de eso me pegó”, dijo el cabildante.

A pesar del incidente, el cabildante aclaró que no quiere “tumbar al alcalde”, como lo han especulado en redes sociales, por el contrario, dejará que operen las entidades competentes en el caso, realizando el conducto regular.

“Considero que lo que el alcalde hizo fue un acto indebido, entonces vamos a proceder penal y disciplinariamente ante la Procuraduría. Yo solo quería saber qué pasó con sus amigos politiqueros que ahora son sus enemigos”, terminó diciendo.