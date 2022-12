Imputan cargos por peculado a secretario general de la Alcaldía de Barrancabermeja

Un fiscal de Barrancabermeja imputó cargos por peculado por apropiación y falsedad en documento público en contra de Diego Armando Acosta Osorio, secretario general de la Alcaldía de Barrancabermeja, investigado por presuntamente haberse quedado con dineros de una comisión oficial que no realizó.

Según la Fiscalía, Acosta Osorio habría recibido $3’240.615 por concepto de viáticos para supuestamente asistir a un congreso que se realizaría del 3 al 8 de abril del 2017 en la ciudad de Cali.

El ente acusador presento pruebas que demuestran que el evento no se realizó según lo planeado si no que fue reprogramado para realizarse del 11 al 13 de mayo en la ciudad de Tuluá, pero el funcionario no asistió.

Acosta Osorio no se allanó a cargos, informó la Fiscalía.

