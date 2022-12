Inconformidad por falta de moneda de $50 en Bucaramanga

Por la falta de la moneda de $50, conductores de bus urbano aseguran que se han visto obligados en ocasiones a cobrar el pasaje en $2500 y no a $2450, como lo estableció el Área Metropolitana de Bucaramanga mediante una resolución.



La moneda de $50, que en algunos casos le estorba en los bolsillos a la mayoría de los usuarios del transporte público, ahora es demandada por los conductores de bus que la necesitan para poder dar el cambio del costo del pasaje.

Le puede interesar Así quedaron las tarifas del transporte público en Bucaramanga para 2019



Según manifiesta el gremio de transportadores, han pasado tres días desde que empezó a regir la nueva tarifa y la cantidad de las monedas de $50 en el área metropolitana de Bucaramanga no alcanzan.



Algunos usuarios han manifestado inconformidad porque, al parecer, no les están dando los vueltos completos.



“Hay personas que nos cambian un monto de dinero en solo monedas de cincuenta pesos, pero por ese favor nos cobran una parte, si yo cambio $5.000 me cobran $500. Es decir que en realidad solo me cambian $4.500, pero eso hay que hacerlo para poder ser justo a la hora de entregar los vueltos”, señaló uno de los conductores de bus urbano.



Algunos usuarios que ya se percataron de la situación están entregando la suma exacta de lo que vale el pasaje. “Yo prefiero guardar las moneditas y dar los $450 completos”, manifestó Andrea Rojas, usuaria del trasporte público.