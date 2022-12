Investigan mortandad de peces en ciénaga de Sabana de Torres

Según denuncian pescadores y comunidad que vive cerca a la ciénaga de Paredes en Sabana de Torres, desde hace varios días empezaron a observar peces muertos cuya causa aún no ha sido determinada.

José Manuel Zapata, pescador del sector, expresó que, “en los recorridos que he dado en la ciénaga me he encontrado en las orillas con cientos de peces muertos; estamos haciendo un llamado a la autoridad ambiental para que investigue y determine qué es lo ocurre”.

Hasta la zona se desplazaron integrantes de la organización Cabildo Verde para verificar la situación. James Murillo, integrante de la ONG, confirmó la situación y manifestó que harán estudios a algunos peces muertos para determinar las causas de la mortandad.

“Sin embargo, hemos tenido información que empresas que hacen extracción de aceite de palma estarían vertiendo los desechos a la ciénaga”, explicó Murillo.

Las comunidades le pidieron a la autoridad ambiental visitar la zona y ayudar a establecer las causas de la mortandad de peces.

