Más de 20.000 bumangueses rechazan el elevado cobro del impuesto predial

Los bumangueses llegan con derechos de petición, tutelas y solicitudes de reconsideración de los avalúos hasta la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para reclamar por el exagerado aumento en el cobro del impuesto predial que, en algunos casos, se elevó hasta en un 200%.

“Yo estoy vendiendo rifas y puse en venta mi casa porque no me alcanza para pagar el impuesto predial, el año pasado me llegó por $900.000, hoy debo pagar tres millones, es injusto”, dijo Ana María Vesga, una de las propietarias de vivienda que se queja del exagerado cobro.

El pasado jueves 21 de febrero, cientos de contribuyentes llegaron hasta las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga para exigirle al alcalde Rodolfo Hernández que reconsidere el cobro del impuesto predial y autorice un nuevo estudio en el IGAC que se ajuste a las condiciones reales en las que están las viviendas cuyo cobro llego alto.

“Las vías en mi barrio están llenas de huecos, el lugar es inseguro y me toca pagar dos millones de impuesto predial, es un robo”, dijo otro de los propietarios que, en medio de la protesta, quemó el recibo del impuesto.

Entre tanto, el Concejo de Bucaramanga instauró dos acciones de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, con el objetivo de reversar el elevado cobro.

Sin embargo, el 28 de febrero se cumple la hora cero para que los contribuyentes paguen el impuesto con un descuento del 30%. Los afectados por el alza han enfatizado en que hay desinformación sobre el tema y no saben si pagarlo o no, puesto que el Consejo ha invitado a los ciudadanos para que se abstengan de cancelarlo hasta que haya una respuesta del Tribunal Administrativo de Santander.