Obras del Tercer Carril provocaron trancón en la autopista

Los trabajos de lizaje de las vigas del nuevo puente de Conucos se retrasaron. Esta intervención comenzó la noche del 21 de noviembre, sin embargo, en la mañana del martes 22 no habían culminado y la ubicación de la grúa provocó una gran congestión vehicular.

El sistema de transporte masivo Metrolínea está colapsado ya que los buses permanecieron en ambos sentidos del puente por más de 3 horas. Los ciudadanos han tenido que bajarse de estos buses y llegar a sus trabajos caminando.

“Esta es una maniobra delicada que se realiza con unos equipos o grúas especiales que necesitan un radio de acción amplio y hemos tenido dificultades para ubicarlos en el punto estratégico y lizar las vigas. Los que transitan por la parte baja de este puente tienen problemas para transitar porque no damos paso hasta que no tengamos la seguridad de que la grúa quedó en el punto exacto y que no hay riesgo para los ciudadanos”, dijo Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander.

El gobierno departamental aseguró que el paso se normalizará en la mañana del 22 de noviembre y se espera que estos trabajos finalicen con éxito para entregar la obra en diciembre a los bumangueses.

El contratista se encuentra finalizando detalles de demarcación y señalización para dar paso por el puente la última semana de noviembre.

Así registraron los bumangueses el trancón en la autopista

@Metrolinea Más de 45 min. Llevamos esperando pasajeros de subestaciones ruta #p3 pic.twitter.com/9alqjS7GDP — J I M E N A C A S T (@jimenacaste) November 22, 2016

Ofrecemos excusas por retrasos presentados durante la operación esta mañana.Los imprevistos fueron originados por obras del Tercer Carril. — SITM Metrolínea (@Metrolinea) November 22, 2016

A esta hora sentido sur-norte de la autopista en .@Bucaramanga .@BluBucaramanga .@CaracolBga pic.twitter.com/3dDJ1DR6wX — Mario Peñaloza Diaz (@Mariopenaloza) November 22, 2016

