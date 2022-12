Polémica por suspensión de recursos para cámaras de seguridad en Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga, asegura que un contrato para la instalación de 207 cámaras de seguridad en la ciudad se perdió por falta de gestión y ajustes que debía hacer la Alcaldía.





“Como el alcalde está cambiando de secretario de Planeación cada dos meses, pues ahora se quedaron fuera del proyecto del fondo de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior. Es decir, que este año el municipio va a tener cero inversiones en el tema de cámaras de seguridad. Este proyecto fue radicado a finales de noviembre de 2015 y debían hacerse unos reajustes que no hizo el nuevo alcalde”, aseguró el concejal de Bucaramanga Pedro Nilson Amaya.





Por su parte el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, aseguró que pese a que se presentó la información requerida para la presentación del proyecto no se consolidó.





“El alcalde Rodolfo Hernández y el gobernador de Santander, Didier Tavera, estuvieron con el ministro del Interior a comienzos de 2016 tramitando lo concerniente a este contrato. Desafortunadamente, por falta de recursos del Gobierno Nacional no se pudo continuar con esta fase y lo que hemos propuesto es adelantar el proyecto en una segunda fase”, indicó el secretario del Interior, José David Cavanzo.





La Alcaldía insiste que se trata de un contrato por 13 mil millones de pesos y debido a la cuantía fue difícil sacar adelante el proyecto.





En las próximas horas, se realizará un debate en el Concejo de Bucaramanga para pedir explicación a la Alcaldía por haber perdido este proyecto; y otros donde asegura que no hay planificación.





