Procuraduría pide suspender polémica obra en el centro histórico de Barichara

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales en Santander se sumó a las solicitud del Ministerio de Cultura para que se suspenda la construcción de un polémico proyecto de locales comerciales que adelanta la familia del concejal Otoniel Bayona, quien ha sido cuestionado por su reacción ante las denuncias sobre las presuntas irregualaridades en la obra.



El Ministerio Público informó que decidió la acción preventiva "motivada por presuntas irregularidades en la Licencia de Construcción 012-16 que no cumplió con las exigencias del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara.



Previo a la solicitud de la Procuraduria, la Direccion de Patrimonio del Ministerio de Cultura había enviado una comunicación a la secretaría de Planeación en el mismo sentido, argumentando que por tratarse de un municipio declarado Monumento Nacional no se pueden adelantar este tipo de obras sin permiso de esa entidad.





Concejal Bayona habría amenazado a periodista



Tras conocerse las denuncias de la comunidad y varios informes periodísticos del periódico Vanguardia Liberal sobre las presuntas irregualridades también fueron públicas las polemicas declaraciones del concejal de Barichara Otoniel Bayona, quien se escucha en una entrevista a ese medio asegurando que quienes se oponen al proyecto "son unos lavaperros que no tienen por que ir a tomar fotos". Periodistas de Vanguardia además señalaron a Bayona de proferir amenazas si amplían las denuncias.



Las posibles irregularidades



Para la Procuraduría la licencia de construcción No. 012-16, posiblemente, fue expedida de manera irregular por la Secretaría de Planeación por cuanto se desconoció el ordenamiento constitucional legal vigente y se omitieron los parámetros de intervención del espacio público, normas urbanísticas y arquitectónicas para la zona afectada, establecidos en la Resolución No. 0888 de 2015.



Mediante esta actuación preventiva se estableció que los trabajos adelantados están afectado la zona de influencia del centro histórico, la estructura ecológica del municipio y las rondas de suelo urbano de las quebradas La Toma y Barichara.



El ente de control instó a la alcaldía municipal para que en el término de diez (10) días de respuesta a las peticiones realizadas por la Entidad y el Ministerio de Cultura, a fin de conocer las medidas adoptadas por la administración municipal frente a la protección y conservación de la herencia cultural de Barichara.



