¿Qué dijo? El inglés de Maleja Restrepo provoca risas en redes sociales

La bella Maleja Restrepo se ha caracterizado por su carisma y su envidiable relación con Tatán Mejía con quien ha demostrado su complicidad y amor en redes sociales.

Publicidad

Lea también Las divertidas diferencias entre ser novios o esposos, según Maleja y Tatán

Por estos dias, la bella presentadora está de paseo por Disney World con su familia y la pequeña Guadalupe. Justo en uno de sus paseos por los parques, logró captar con su cámara el romántico momento en que un joven le pide matrimonio a su novia. Maleja Restrepo muy emocionada soltó una frase que ha desatado las risas de sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

En el video se observa como Maleja Restrepo se rie con Tatán Mejía del jocoso momento. El video ya cuenta con más de 250 mil reproducciones.

Aún no está claro que es lo que quiso decir Maleja, pues la pregunta podría ir dirigida al joven con la frase What did she say? (¿Qué te respondió ella?), o tal vez hacia la joven con la pregunta What did you say? (¿Qué le dijiste?).

Publicidad

Lo cierto, es que Maleja Restrepo sigue siendo favorita entre sus seguidores quienes la consideran una mujer bella, natural y sin poses.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad