Chisme sobre salud de Petro origina pelea entre Cabal y Roy Barreras: hablan de brujería

Un chisme desató una batalla verbal entre dos prominentes figuras del espectro político colombiano. Por un lado, María Fernanda Cabal, influyente senadora del Centro Democrático. Por el otro, Roy Barreras, embajador colombiano en Londres y exsenador de la República.

El chisme está relacionado a la especulación del por qué el presidente Gustavo Petro está, últimamente, usando gorra con traje.

El conflicto se originó a raíz de unas declaraciones realizadas por Cabal en la revista Semana, en las que insinúa que el presidente Petro estaría sometiéndose a rituales de santería en Cuba, bajo influencia de Barreras.

"Deberíamos averiguar si se volvió santo, o sea que a través de la santería que él practica, como lo hizoChávez, como lo hace Maduro. El mismo Roy Barreras un día me lo contó", expresó Cabal en el medio.

Barreras responde a Cabal

La respuesta de Barreras no se hizo esperar y desmintió categóricamente tales acusaciones y calificando a Cabal de difamadora. A través de X, Barreras aclaró que nunca había compartido esa información con Cabal y que estas acusaciones carecían de fundamento.

"Divertida @MariaFdaCabal (porque aunque no lo crean ella es un chiste aunque sea perversa) : Estás delirando (o soñando conmigo quizás?) . Jamás te he contado semejante cosa. Lo ignoras todo y no solo en materia de antropología. Te expliqué hace tiempo que como investigador de COLCIENCIAS y Universidad del Valle estudiamos las cualidades de las plantas medicinales amazónicas. Algunas de esas plantas curativas y otras venenosas como tú. Dependiendo de la dosis. Nada tiene que ver raparse el pelo con las prácticas indígenas de la etnia Kamtsá en el Putumayo que yo investigué (hay artículos, documentos y videos científicos) y NADA tiene que ver la tradición amazónica con los ritos afrocubanos yorubas de los que no hago parte y donde TAMPOCO se rapan. Yo hago parte de otra tradición religiosa . También milenaria. Soy católico. Donde también perdonamos los pecados, incluidos los tuyos si te arrepientes de corazón. Las culturas amazónicas y las africanas son tan diferentes como tú y Vicky Davila. O son iguales? Ah… y no te rapes el pelo que imaginarte rapada sería aterrador!", escribió Barreras.

¿Por qué Petro usa gorra?

Al respecto, los panelistas y periodistas de Mañanas Blu, debatieron sobre la pelea y hacen énfasis sobre el tono de la respuesta del exsenador.

“Pareciera que estuvo en Putumayo y reivindica una condición que yo no conocía que hubiese tenido, que fue investigador escrito en Colciencias a nombre de la Universidad del Valle. Uno, entonces ahí, hay conocimiento porque Roy es un hombre culto. Claro, está muy duro. Y la última frase, francamente, me parece que le que le quita la elegancia que él le quiso poner. Termina diciendo imaginar rapada me parece aterrador”, dijo Héctor Riveros.

Sobre el tema de fondo, María Consuelo Araújodijo que la gente tiene derecho a saber qué le pasa al presidente de la República.

“Eso es consecuencia de que siguen sin aclarar desde Palacio por qué esa conducta del presidente de andar con cachucha en eventos. Por ejemplo, se pone vestido entero con cachucha, una cosa que se sale completamente del protocolo en estar adentro con cachucha y todo eso es consecuencia la falta de transparencia”, opinó.

Mientras tanto, Luis Ernesto Gómez dijo que el presidente también tiene derecho a la intimida y a no dar una declaración pública sobre si se trata o no de unos implantes: “Pero insisto, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la intimidad, también el presidente de la República. Si se puso pelo porque se sentía muy calvo, pues está bien y no tiene que dar una declaración y hacer una rueda de prensa en una locución presidencial para contarle a María Consuelo que se puso pelo”.