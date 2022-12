Debe haber agencia independiente del poder del presidente: exdirector de Colciencias

El exdirector de Colciencias César Ocampo tiene una larga trayectoria en investigación científica. Fue investigador de la Nasa, es ingeniero aeroespacial y tiene un doctorado en astrodinámica en la Universidad de Colorado. Su vida ha estado siempre atada a la academia, hasta que en marzo de 2017 fue nombrado director de Colciencias, sucediendo a Yaneth Giha quien sería luego ministra de Educación.



Sin embargo, Ocampo duró poco menos de un año en la entidad hasta que se conoció un decreto firmado por el expresidente Juan Manuel Santos en donde se le declaró insubsistente en medio de un juego de poderes con el subdirector de Colciencias, Alejandro Olaya, que luego, con la salida de Ocampo, pasó a ocupar la jefatura de la institución encargada de promover la ciencia y a punto de ser convertida en un Ministerio.



Ocampo habló con BLU Radio y dijo que considera impertinente la creación de un Ministerio porque, según él, los intereses de la ciencia deben estar definidos por los científicos y no por los políticos.



¿Considera conveniente la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología?



Aunque aplaudo los esfuerzos de aquellos que han trabajado arduamente para darle a la ciencia mayor importancia en nuestro país, como lo es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hubiera preferido la creación de una agencia que sea independiente del control presidencial, o al menos una en la que el poder del presidente es limitado.



La ciencia es apolítica, y la formulación y ejecución de la política científica debe estar en manos de los científicos y no de los políticos. Los grandes investigadores del país se encuentran en las universidades y los centros de investigación y desarrollo. El nuevo ministerio debería tener un rubro dedicado a la financiación constante y duradera de estos espacios y que se les permita operar de manera autónoma.



También es importante que la nueva entidad desligue la formulación de política científica de los intereses económicos y privados. La identificación de los retos y cómo afrontarlos no puede estar en manos del sector privado. Se puede impulsar la participación del sector privado en el cumplimiento de los desarrollos necesarios y que ayude a democratizar los resultados y las aplicaciones para que beneficie a toda la población. Pero la formulación de la política debe estar solamente en manos de los científicos y los espacios donde se encuentran.

Luego de los problemas de corrupción, ¿ve viable crear una nueva entidad para administrar los recursos de la ciencia y la tecnología en Colombia?



Espero que este nuevo ministerio de ejemplo a los otros ministerios en la administración de los recursos públicos. Es importante que pueda operar de la manera mas independiente del ejecutivo.



¿Qué le hace falta a la ciencia en Colombia?



Aquí en Colombia tenemos muchas personas con un gran potencial de extender las fronteras del conocimiento y aplicarlas al bienestar colectivo de la población e impulsar desarrollos propios que nos ayudaran a enfrentar los grandes retos del siglo; entre esos la mitigación y adaptación al cambio climático.



Tenemos los científicos, tenemos los investigadores, y los estudiantes formándose en ciencia y tecnología. Lo que hace falta es creer en ellos (los científicos), darles los recursos y dejarlos que hagan su trabajo.



Un científico en Colombia no debe tener que dedicar la mayoría de su tiempo en buscar cómo se financiará su trabajo. Debería poder pensar e investigar tranquilamente, 24-7.



También hace falta una campaña de alfabetización de la ciencia en todos los sectores de la población, incluyendo a los políticos y gobernantes. Muchas iniciativas buenas y necesarias en ciencia y tecnología se dejan de hacer por falta de conocimiento de su relevancia por parte de las personas que aprueban los recursos.



¿Cómo fue su salida de Colciencias?, se dice que hubo detrás la necesidad de realizar unos nombramientos en un momento determinado…



Mi salida de Colciencias por decreto fue una experiencia muy difícil, me afecto mucho. En el último año del Gobierno Santos, aunque iba ser corto, íbamos a implementar una nueva política de ciencia con el objetivo que trascendiera futuras administraciones. Le dimos una nueva visión a Colciencias.



Uno de los ejes centrales de nuestra política era Ciencia para la Paz; íbamos a ser un pilar en los desarrollos necesarios para llegar a los lugares más vulnerables del país.



También se iba impulsar, junto con otras entidades, le creación de una industria aeroespacial al servicio de la agricultura, el medio ambiente, los mares, los páramos, y mucho más. Con mi salida, todo lo anterior quedo afectado.



Después de mi salida, opte por guardar silencio, no dar entrevistas, no criticar a nadie, y no interferir con la administración de Colciencias que asumió el cargo. Esto por mi interés de que la entidad quedara lo menos afectada posible; y por respeto al gran y capaz equipo de personas que están ahí. Después de todo eso, elegí pasar desapercibido.



¿Qué opiniones tiene sobre la administración del Gobierno anterior en los temas de ciencia y tecnología?

La prioridad del Gobierno Santos fue haber logrado el acuerdo con las FARC-EP, y algo que apoye por supuesto. La CTI, no tuvo el enfoque que se merecía. Miremos hacia adelante; espero que el actual gobierno vea la CTI como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país.