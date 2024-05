Petro a Procuraduría por validar posesión de Peña como rector de Unal: “Un abuso de poder”

Este viernes la Procuraduría, a través de un concepto, reiteró que la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional es legal, es decir, “siguió el procedimiento establecido”, por lo que no habría irregularidades en su nombramiento. Esto causó la reacción del mandatario Gustavo Petro.

El Ministerio Público citó el artículo 72 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario que indica: “Para la designación de rector o decanos de facultad por parte de CSU se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto que lo conforman”.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro salió al paso y le reclamó a la Procuraduría pues considera que está sobrepasando sus competencias.



“Quien dirige a los ministros es el presidente, no la procuradora. La Constitución no dice que la Procuraduría puede darle órdenes a los ministros, que es la instancia de legalidad para decidir si un acto de una universidad pública es legal o ilegal, eso es un tema del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos”, dijo Petro.

Y agregó “La Procuraduría está abusando del poder judicial. Los fallos deben acatarse, pero no significa que no sean criticables. Eso es abuso de poder, decidir si un acto como la elección del rector de la Universidad Nacional no es de la procuradora, tiene que respetar al gobierno nacional”.

Estas declaraciones llegan luego de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, anunciara que iniciará acciones judiciales contra la elección de Peña como rector pues aseguran que no tiene validez, al igual que los argumentos del docente para mantenerse en el cargo.

“...en criterio de este Ministerio, el proceso de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia desconoció la normatividad interna. (...) Por tal razón, y teniendo en cuenta la crítica situación por la que atraviesa la Universidad, procederemos a interponer las respectivas acciones judiciales contra el proceso de designación de rector, en aras de restablecer el orden, bajo los principios de legalidad y transparencia que se han visto afectados por las decisiones del órgano de gobierno”, informó el ministerio.

Cabe recordar que la reunión extraordinaria convocada este viernes para definir el futuro del rector de la Universidad Nacional fue aplazada luego de que la Procuraduría emitiera su concepto sobre el acta de votación.

La asistencia a la reunión fue plena, con la presencia del viceministro de Educación Superior, las delegadas del Gobierno, la delegada del Consejo Académico, exrectores y el designado del Consejo Nacional de Educación Superior. También estuvieron presentes el rector José Ismael Peña y representantes estudiantiles.