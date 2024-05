Petro advierte al Congreso: "Si Colombia no hace reformas, el estallido social volverá"

Desde Cali, el presidente Gustavo Petroinsistió en que durante su campaña no se sobrepasaron los topes de financiación y lanzó una dura advertencia al Congreso asegurando que "si Colombia no hace las reformas, estallido social va a volver".

"Si van a decretar el derribo del Gobierno hay que decretar la movilización popular generalizada, el pueblo vuelto poder constituyente. (…) El poder constituyente es para las reformas sociales, lo que está pasando en el congreso es que hay una fuerza retardataria que está impidiendo que hagan las reformas por la vía de la ley, si Colombia no hace las reformas, el estallido social va a volver”, aseguró.

Esto lo dijo durante la jornada de 'Gobierno con el Pueblo' en Cali, Valle, con un discurso en el que se refirió a la ponencia de los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, con la que piden investigarlo y formularle cargos por presuntas irregularidades de financiación de la campaña en 2022.

Además, el mandatario le respondió a la Procuraduría por el espaldarazo que dio al Consejo superior universitario al considerar legítima la designación de José Ismael peña como nuevo rector de la universidad Nacional, el mandatario insiste en que están abusando de su poder.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República.

“Acaba la procuradora de emitir un mensaje y tengo que responder. Quien dirige a los ministros es el presidente, no la procuradora. La constitución no dice que la Procuraduría puede darle órdenes a los ministros, que es la instancia de legalidad para decidir si un acto de una universidad pública es legal o ilegal, eso es un tema del Consejo de estado o de los tribunales administrativos. La procuraduría está abusando del poder judicial. Los fallos deben acatarse, pero no significa que no sean criticables. Eso es abuso del poder, decidir si un acto como la elección del rector de la Universidad Nacional no es de la procuradora, tiene que respetar al Gobierno nacional”, dijo.

Por último, volvió a convocar a movilizaciones y a la organización de las coordinadoras de las fuerzas populares para alistarse para construir un acuerdo nacional por las reformas o "para resistir al intento de derribar del Gobierno".