Petro asegura que el Gobierno debe buscar con decretos lo que está parado en el Congreso

Desde Cali, en donde culmina una nueva toma de ‘Gobierno con el pueblo’, el presidente Gustavo Petro se refirió a sus reformas sociales y aseguró que, si no avanzan en el Congreso, el Gobierno encontraría su forma de aplicarlas vía decreto.

“Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo en la práctica misma porque la Constitución ordena el cumplimiento de los derechos. (…) los decretos del Gobierno deben buscarlo”, dijo el mandatario.

En la misma intervención, el presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente al expresidente Iván Duque por las decisiones tomadas durante el paro nacional. “El presidente hoy tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, sino el estado de Colombia y particularmente el gobierno de Iván Duque. Los 60 asesinados en Cali no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, aseveró.

En esa misma línea, el mandatario se refirió a miembros de la Primera Línea que fueron privados de la libertad por cometer delitos en el marco de las movilizaciones. El mandatario insiste en que la protesta social no debe ser criminalizada y por eso estas personas deben salir de las cárceles. Para ello, el ministro de Justicia anunció que trabajan de la mano con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, para lograrlo.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, dijo el ministro Néstor Osuna.