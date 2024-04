Presidente de la CUT: "No quieren permitir que Petro hable"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT), Fabio Arias, se pronunció sobre la pelea que se ha generado por la tarima dispuesta para las manifestaciones de este primero de Mayo, Día del Trabajo; pues desde la Alcaldía de Bogotá ordenaron que solo habría una y no dos, como se pidió. Ahora, se está considerando la petición para llegar a un acuerdo. Incluso, el presidente Gustavo Petro se metió en el debate y aseguró, vía X, que “con o sin tarima caminará en la marcha”.

“Muchas veces han intentado silenciarme y silenciar al pueblo. Para evitarlo, están los megáfonos”, escribió el jefe de Estado. Lo que desató una polémica entre los sindicatos, que ahora piden espacios aparte para expresarse este miércoles festivo durante las actividades del Día del Trabajo.

“Allá puede hablar, el otro problema que tiene es que en la otra tarima no va poder hablar porque no le van a dar la palabra, ese sí es el problema. Lo que vemos aquí es que el alcalde Galán quiere es no permitir que el presidente (Petro) hable”, dijo por su parte el presidente de la CUT en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Esto, añadió, porque supuestamente el otro sindicato “no quiere tener ninguna relación” con el presidente Petro; La CUT argumentó que han utilizado la misma tarima durante años y que tienen derecho a seguir utilizándola. Además, mencionaron que en administraciones anteriores se han permitido dos tarimas sin problemas.

Por su parte, el otro sindicato señaló que también tienen derecho a tener su propia tarima y que no deben compartir espacio con la CUT. La decisión final sobre el uso de tarimas se definirá en una reunión antes del evento, donde participarán representantes de los sindicatos, el secretario de Gobierno de Bogotá y otros actores involucrados.

“Le dijimos a la administración que nosotros no teníamos nada contra que ellos les otorgaran ese permiso a él. Lo que no podía hacer la administración era negarnos el permiso a nosotros eso sí, no puede ser. Y lo dijimos nosotros. Llevamos 40 años utilizando esa misma tarima pidiéndola todos los años y por tal motivo lo único que queríamos era que se pusieran dos tarimas”, insistió Arias.

