Sacerdote en Girón se vuelve viral en redes sociales por un particular sermón

Los sermones de un sacerdote en Santander son la sensación entre feligreses y usuarios de las redes sociales. El cura critica abiertamente el uso desmesurado del teléfono celular con un lenguaje muy particular.



Las homilías en Girón, Santander, nunca antes fueron tan particulares. El espacio propicio para la interpretación de la palabra se convirtió en una terapia de familia con los sermones que el padre Hoower Cajicá entrega a los feligreses, abordando temas como la adicción al celular.

Las intervenciones del párroco en las eucaristías se hicieron tan populares que la grabación de una de ellas se hizo viral en redes sociales.



El audio que empezó a circular en Facebook hace parte de una homilía en la que el presbítero contaba una anécdota personal para dejar una enseñanza a los católicos.



“Vamos a una fiesta de fin de año nos reunimos todos con lechona en la casa, 80 familiares reunidos tan rico y tres idiotas allá en el celular”, manifestó el padre en la misa.



El presbítero contó que regaña, cuestiona y se mofa de quienes prefieren estar inmersos en el celular que compartir momentos en familia.

“Nos fuimos aquí con los padres a cine y con unos amigos a ver una película, Acuaman, y unos tontarrones adelante con el celular hasta que ya me sacaron la piedra y como a mitad de película les dije: oiga vinieron a cine o vinieron a chatear porque si van a chatear sálganse; y me dijeron: señor pero no sea sapo; y yo les respondí: ustedes no sean brutos entonces”, contó durante la misa.



En entrevista con BLU Radio, el padre Hoower confesó que 'excomulga' a las redes sociales por ser una de las causantes de las infidelidades en el matrimonio. Durante el polémico sermón, también, habló de los infieles.



“Usted está cumpliendo 40 años de casado, los que están cumpliendo hoy, y por allá una tontarrona del colegio le dice: hola pedrito ¿dizque 40 años de casado? Se cuerda que usted y yo fuimos novios en el colegio, donde hubo fuego cenizas quedan, ahora nos vemos. Y uno no sabe quién peca más la vagabunda que escribe o el otro que le contesta”, aseveró.



El sacerdote, además, es psicólogo y cree que de esta forma coloquial las personas captan más el mensaje para ponerlo en práctica.



Asimismo, entre risas, aceptó que ha ganado críticas por una que otra palabra subida de tono que pronunció en el sermón viral: “Para algunos devotos el sermón es irrespetuoso”.



En medio de su popularidad, el padre Hoower pronto le dirá adiós a la comunidad que tanto ha aplaudido su cátedra porque se irá a estudiar inglés en Estados Unidos.

Escuche el sermón completo del padre Hoower Cajicá aquí.