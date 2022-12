Trabajadores del HUS protestan por retraso en pago de salarios

Una nueva crisis laboral estalló en el Hospital Universitario de Santander donde durante la noche de este lunes se presentaron protestas de enfermeros, médicos y trabajadores.

Los manifestantes reclaman el pago de sus salarios y honorarios de hasta cuatro meses de retraso y la falta de insumos para la atención médica.

"No aguantamos más, no tenemos ni para el bus, los bancos no nos pretan porque no tenemos como respaldar", señaló una de las enfermeras que participaba de la protesta.

Se trata de trabajadores de la salud que son contratados por terceros pero prestan sus servicios en el hospital.

Durante la noche del lunes el Hospital Universitario de Santander prestó sus servicios a media marcha, pues por momentos los manifestantes bloqueaban las entradas.

Noticia en desarrollo.

