Unas 5 mil personas marcharon en Bucaramanga en apoyo a Fecode y la CUT

Los docentes cumplen una semana en cese de actividades y este martes 23 de mayo salieron a las calles en compañía de padres de familia para pedir al Gobierno Nacional que responda a sus peticiones relacionadas con mejora en la infraestructura educativa, mejor atención en salud y aumento salarial.

“Hoy no salimos solo maestros, sino familias enteras a decirle al presidente Santos que queremos que se mejore la educación en Colombia. El Gobierno nos tiene en la miseria, no hay los elementos necesarios, no hay planes alimentarios adecuados para los estudiantes y no nos solucionan”, señaló Antonio Martínez, docente.

La marcha de la Centra Unitaria de Trabajadores CUT y el magisterio se congregó finalmente en la plaza cívica Luis Carlos Galán.

