⁠⁠⁠"Versión sobre venta del acueducto es pura paja": alcalde Rodolfo Hernández

“Andan hablando paja, diciendo que el alcalde quiere recuperar el Acueducto para luego venderlo a inversionistas extranjeros, cero, no se vende ninguna acción”, con esta frase el alcalde Rodolfo Hernández desestimó las versiones sobre su supuesta intención de vender el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.



Durante la rendición de cuentas de su primer año de gobierno, el mandatario explicó las gestiones que está adelantando para solucionar los graves problemas financieros del Acueducto y se comprometió a no privatizar la que es considerada la joya de la corona de la ciudad.



“Voy a honrar esta palabra, vamos a sacar el acueducto adelante y vamos a ponerlo a rentar”, dijo el mandatario.



Según el alcalde, durante el primer año de su gestión el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga logró reducir el gasto de 11.280 millones de pesos a 6.846 millones, es decir un 40 por ciento menos de gastos en la empresa. También resaltó que con una renegociación de la convención laboral se redujo en más de 7 mil millones de pesos el gasto de la empresa por privilegios a trabajadores.



“Nos falta solucionar lo de la renegociación de los créditos que se hicieron para la construcción de la presa a muy altos intereses pero que no hemos podido solucionar”, explicó el alcalde Hernández sobre el problema financiero que enfrenta el AMB.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM