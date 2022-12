Zach Morris, el ‘gringo’ más colombiano, que es sensación en redes sociales

Zach Morris es sensación en redes sociales por su amor por Colombia y su interés en explorar cada rincón del país.





En diálogo con BLU Radio Bucaramanga, el ‘gringo’ contó su experiencia con las mujeres, la gastronomía y tradiciones de la ciudad.





“Había conocido a Bucaramanga hace dos años pero esta ciudad tiene un encanto especial y al llegar me quedé enamorado. Las mujeres algunas de ellas me parecieron un poquito bravas y otras que no lo eran tanto, entonces no puedo generalizar”, dijo Zach entre risas.





En cuanto a la gastronomía, Morris reveló que probó las hormigas culonas, pepitoria y la arepa de choclo a la que considera “el amor de su vida”.





“Comí cabro, pepitoria y chunchulla pero desde que probé la arepa de choclo me impactó y la forma en que la preparan en La Mesa de Los Santos es increíble. La comida es muy buena”, aseguró el estadounidense.





El ‘gringo’ es dueño de una empresa de turismo y asegura que hay muchos lugares aledaños a Bucaramanga que vale la pena conocer, “yo fui hace poco a Zapatoca y le mostré a mis padres y quedaron encantados, son lugares muy interesantes y aquí hay mucho potencial turístico”.





El famoso YouTuber manifiesta que se siente colombiano y más cómodo al vivir en Suramérica que en Estados Unidos. Morris seguirá recorriendo las ciudades de Colombia para conocer su cultura.





