Días de Radio - Cambio de piel

Laura debe alejarse de todos y de todo. Busca refugio para que sus planes no sean descubiertos y Gonzalo empieza a sospechar que algo no anda bien con la que él creía que empezaba a ser mucho más que su compañera de trabajo. Mientras tanto, una nueva contratación llega a Radio Dorado y con su galantería y su voz profunda, mueve los corazones no solamente de la audiencia de la emisora.