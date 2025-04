Memorias del Mundo - Los Secretos de la Semana Santa: Culpa, Supersticiones y Rituales Revelados

Francisco no fue solo un Papa, fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia y del mundo. Su legado traspasa las fronteras del Vaticano y deja una huella profunda en temas que marcaron nuestro tiempo: la defensa de los migrantes, la denuncia sin miedo de la corrupción, el llamado urgente a cuidar el medio ambiente y su incansable lucha por la paz en un mundo en guerra. Se atrevió a hablar de lo que muchos callaban: de los abusos dentro de la Iglesia, de la necesidad de acoger a la comunidad LGBTIQ+, de bendecir el amor antes que condenarlo. Fue un Papa que no vino a juzgar, sino a acercarse, a entender, a transformar. Hoy su legado es un reto para su sucesor y una guía para la humanidad: porque cuando un Papa se convierte en voz de los que no la tienen, su historia no se olvida, se multiplica.